Bursa Osmangazi Belediyesi hayata geçirdiği “Küçük Yazarlar Atölyesi” ile çocuklara oyunlar oynayarak okuma ve yazma alışkanlığı kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi’de yaşayan çocukların eğitimine büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle çocukların hayal dünyalarını genişleterek geleceğin yazarlarını yetiştiriyor. Hüdavendigar Kütüphanesi’nde düzenlenen “Küçük Yazarlarla Yazarlık Atölyesi”ne katılan çocuklara Yazarlık Atölyesi Eğitmeni Pelin Yılmaz, tarafından oyunlar oynatılarak yazma ve kitap okuma becerilerinin genişletilmesi sağlanıyor. Atölye çalışmasının sonunda çocukların yayınlanmaya aday 2 öykü yazabilmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLARIN HAYAL GÜÇLERİNİ HAREKETE GEÇİRİYORUZ

Küçük Yazarlarla Yazarlık Atölyesi’ni 3 haftadır düzenlediklerini ifade eden Yazarlık Atölyesi Eğitmeni Pelin Yılmaz, “Bu atölyelerde çocukların hayal dünyalarını genişletiyoruz. Çocuklar hem oyun oynuyor hem de hikaye yazıyorlar. Bugün ki atölye çalışmasında çocuklar taşları boyayarak karakter oluşturacak. Bu oluşturdukları karakterin hikayesini yazdılar. Bu sayede çocukların hayal güçlerini harekete geçirmeyi amaçladık” dedi.

BU ATÖLYEYE BAŞLADIKTAN SONRA ÖDEVLERİMDE DAHA BAŞARILI OLDUM

Küçük Yazarlarla Yazarlık Atölyesi’ne katılmaktan çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, “Burada yeteneklerimizi keşfetme imkanı bulduk. Hayal gücümüzü zorlayarak yeni hikayeler yazmayı öğrendik. Burada hayal gücümüz daha da genişliyor. Bu kursa başladıktan sonra okulda ki yazma ödevlerimizde daha başarılı olduk. Cümlelerimizi daha güzel kurmaya başladık ve daha geniş düşünüyoruz” şeklinde konuştu.