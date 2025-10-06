Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’nda sahaflar, eski kitaplar, dergiler ve afişlerle ziyaretçilere geçmişe uzanan eşsiz bir kültür yolculuğu sundu.KOCAELİ (İGFA) - Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan sahaflar, geçmişten bugüne ışık tutuyor. Sahafları dolaşan kitapseverler yıllardır biriktirdikleri mecmuanın eksik sayısını, dönemin magazin dergilerini, sevdikleri bir sanatçının eski filmlerinin afişlerini ve yıllar öncesinin merak ettikleri gazete manşetlerini bulabiliyor.

GEÇMİŞE DUYULAN ÖZLEM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kitap tutkunlarının buluşma noktası oldu.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar, birbirinden değerli yayınevleri, yazarlar ve kültür insanlarını bir araya getirirken, sahaflar bölümü ise yoğun ilgisiyle dikkat çekti. Eski baskı kitaplar, dergiler, plaklar ve nostaljik ansiklopedilerle dolu raflar, ziyaretçilere geçmişe uzanan eşsiz bir yolculuk sundu.

SAHAFLARDAN KÜLTÜREL MİRAS

Fuarın sahaflar bölümü, özellikle genç ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Tarihi değeri yüksek kitaplara, eski basım romanlara ve çizgi dergilere yoğun ilgi gösteren gençler, sahafların bilgi dolu anlatımlarıyla kültürel mirasın önemini bir kez daha hatırladı. Sahaflar, yılların birikimiyle oluşturdukları arşivleriyle hem okuma kültürünü diri tutmanın hem de geçmişle geleceği buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

KÜLTÜR VE NOSTALJİ DOLU BİR ŞÖLEN

“Anadolu Mayası” temasıyla gerçekleştirilen fuar, sahafların katkısıyla adeta bir kültür şölenine dönüştü. Her yaştan ziyaretçi, geçmişin kokusunu taşıyan sayfalar arasında unutulmaz anlar yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen etkinlik; kitap, bilgi ve nostalji dolu atmosferiyle Kocaeli’ni bir kez daha Türkiye’nin kültür başkentlerinden biri haline getirdi.