Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kar yağışı altında yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi aldıKOCAELİ (İGFA) - Ülke çapında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara daha etkin ve kesintisiz acil durum hizmeti verebilmek adına sürekli kendini geliştiriyor ve bilgi birikimini her geçen gün arttırıyor.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Kartepe Teleferiğinde olası acil durum planları kapsamında yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi aldı. Eğitim yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE KURTARMA

Son teknolojiye sahip araç, gereç ve donanımları ile dünya standartlarında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, personel kalitesini artırmak adına hizmet içi eğitim ve tatbikat faaliyetlerine devam ediyor. Kartepe Teleferiğinde olası acil durum planları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi verildi. Kartepe Teleferiği Kuzuyayla İstasyonu’nda gerçekleştirilen eğitim yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen eğitimde itfaiye personelleri, iki direk arasında kalan kabin içerisindeki insanları kurtarmak için kabinleri taşıyan tellerden kabine ulaşım sağladı. Gerekli önlemleri alan itfaiye ekipleri, kabin içerisinde kalan vatandaşları başarılı bir şekilde tahliye etti.