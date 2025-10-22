Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçtiğimiz ay meclis toplantısında müjdesini verdiği Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri imar uygulamasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Toplantıya belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları, bölgedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinlerini uzun yıllardır meşgul eden imar sorununun çözümünün kendilerine nasip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerimizin yıllardır süregelen imar sorununu hamdolsun çözüme kavuşturmak bizlere nasip oldu. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız, emek harcadığımız imar planı ilgili bakanlığımız tarafından onaylandı. Bu müjdeyi geçtiğimiz günlerde meclis toplantısında paylaşmıştım.”

“SÜRECİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ”

Başkan Büyükgöz, sürecin tüm paydaşlarıyla birlikte yürütüleceğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Aynı zamanda sürece dair bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğimizi de belirtmiştim. Bu kapsamda meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımızla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantılarımızda sürece dair yol haritasını ele aldık. Değerli katılımları için tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimize ve Gebze’mize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.