Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen üyeleri, Ulaşım Kontrol ve Yönetim Merkezleri’ni ziyaret ederek, toplu taşıma denetimleri ve trafik yönetim süreçleri hakkında bilgi aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen üyeleri, Ulaşım Yönetim Merkezi’ni ziyaret ederek, toplu taşıma araçları ve trafik akışını yerinde inceledi. Encümen üyelerine ziyaret sırasında toplu taşıma denetimleri, kamera tespitleri, güzergâh ihlalleri ve yapılan denetimlerin süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı.

Şehrin kavşakları, ana arterleri ve yoğun geçiş noktalarına kurulan kamera, sensör ve sinyalizasyon sistemleri sayesinde trafik akışı Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından kesintisiz olarak izleniyor. Merkez, bu sistemlerle şehir içi ulaşımda hem konforu hem de güvenliği artırmayı amaçlarken, Kocaeli geneli ulaşım ağı toplam 6 bin kamera ile dikkatle takip ediliyor.

ŞİKÂYETLERE ANINDA MÜDAHALE

153 Çağrı Merkezi üzerinden toplu taşıma araçları ve sürücüleri ile ilgili gelen şikâyetlerde bu kameralardan inceleniyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ekipleri, olası ihlallere anında müdahale ediyor. Bu kapsamda azaltılan trafik stresi ve artan toplu taşıma güvenilirliği sayesinde şehir içi ulaşımda memnuniyet seviyesi yükseliyor.