Kocaeli Büyükşehir Encümeni’nde İzmit Balıkhan’da bulunan 7 balık satış yeri ve 2 manav yeri ile BaşiskelePaşadağ Mahallesi’nde bulunan atış poligonu için ihale gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir BelediyesiEncümen Toplantısı’nda, İzmit Balıkhan’da bulunan 7 balık satış ve 2 manav yeri ile BaşiskelePaşadağ Mahallesi’nde bulunan atış poligonunun kiralanması için ihale gerçekleştirildi.

7 BALIK SATIŞ, 2 MANAV YERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Marina sahilinde bulunan Balıkhan’daki 7balık satış ve 2 manav yerinin 3 yıllığına kiralanması için ihale gerçekleştirdi. Büyükşehir encümeninde BaşiskelePaşadağ Mahallesi’nde bulunan atış poligonu için de ihale düzenlendi. Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç başkanlığında düzenlenenencümen toplantısı, belediye encümen salonunda gerçekleştirildi. Encümende diğer konular da görüşülerek karara bağlandı.

BALIK SATIŞ YERLERİ

Balıkhan’daki 1 No’lu iş yeri için Hamdi Binekli 19 bin 200 TL + KDV teklif verdi. 2 ve 3 No’lu iş yeri için teklif veren Emrah Sevimli her iş yeri için de 19 bin 250TL + KDV’lik teklif sundu. 4 No’lu iş yeri için MuhittinDemirtürkan19 bin 300 TL + KDV, 7 No’lu iş yeri için Muhittin Kurtuluş 19 bin 350TL + KDV, 8 No’lu iş yeri için Mehmet Balcı 19 bin 400TL + KDV, 9 No’lu iş yeri için de Sinan Soğuksu 19 bin 450 TL + KDV’lik teklif verdi.

MANAV VE ATIŞ POLİGONU

5 No’lu iş yeri olan manav için Ercüment Tukuş 10 bin 100TL + KDV, 6 No’lu iş yeri için ihaleye katılan Şaban Ateş ise 10 bin 100 TL + KDV’lik teklif verdi. BaşiskelePaşadağ Mahallesi’nde bulunan atış poligonu için Serkan Açıkgöz, 13 bin 100TL + KDV’lik teklif verdi.