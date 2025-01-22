Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde kaligrafi, harflerin estetikle dans ettiği bir sanat dalı olarak hayat buluyor. Kursiyerler, yalnızca yazıyı öğrenmekle kalmıyor, sabır ve zarafeti birleştirerek her satırı bir sanat eserine dönüştürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde kaligrafi sanatı, yazıya ruh katan bir miras olarak yeniden hayat buluyor.

Gelenekten modernliğe yolculuk

Kursiyerler, harflerin çizgilerle zarif bir uyum yakaladığı bu sanatla tanışarak, gelenekten modernliğe uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Kaligrafi sadece bir yazı tekniği değil, sabır ve sanatla şekillenen bir ifade biçimi haline geliyor.

Eserler sergilerde görücüye çıkıyor

Kaligrafi eğitimcisi Gürkan Eren, “Hat sanatı ve kaligrafi derslerinde eğitim veriyorum. Kaligrafi alanında başlangıç ve ileri düzey dersleri sunuyoruz. Başlangıç aşamasında öğrencilerimize italik yazı öğretiyor, ileri düzeyde ise Copperplate tarzında çalışmalar yapıyoruz. Sevdiğimiz şiirleri, ayetleri, sözleri ve hadisleri, çeşitli yazı stilleriyle yazıp yılsonunda düzenlediğimiz sergilerde paylaşıyoruz” dedi.

“Odaklanma ve sabrın önemini öğrendim”

Kaligrafi sanatında eğitim alan Rana Kutanis ise, “Kaligrafiyle tanışmam pandemi öncesine dayanıyor. İlkokul yıllarında güzel yazı dersleriyle başlayan ilgim, zamanla kaligrafi gibi

sanatlara yönelmemi sağladı.Kendisini bu alanda geliştiren bir kişi, istediği ismi ya da kelimeyi sanatsal bir şekilde yazabilmenin mutluluğunu yaşıyor.Normal bir yazı yazarken başka şeylerle ilgilenebilirsiniz ancak kaligrafi yaparken tüm dikkatinizi yazıya vermeniz gerekir. Bu da bana, odaklanmanın ve sabrın önemini öğretti” şeklinde konuştu.

Kaligrafi sanatı nedir

Kaligrafi sanatı, harflerin zarafetle dans ettiği ve yazının sanata dönüştüğü bir ifade biçimidir. İnce fırçaların ve özel mürekkeplerin ustalıkla buluştuğu sanat, sabır ve özenle şekillenir. Her çizgi, yalnızca bir harf değil, aynı zamanda estetik bir hikâyeanlatır.

