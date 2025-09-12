Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda “Doğalgaz Teşvikleri ile Kömür Kullanımının Azaltılması ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’ne” başladı.KOCAELİ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen “Doğalgaz Teşvikleri ile Kömür Kullanımının Azaltılması ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Dilovası’nda 300 haneye ücretsiz doğalgaz kurulum desteği sağlanıyor.

Bakanlık desteğiyle başlatılan proje, çevre ve halk sağlığını önceleyen bir yaklaşımla kömür kullanımını azaltmayı ve hava kalitesini artırmayı hedefliyor. Pilot bölge olarak seçilen Dilovası’nda, gelir seviyesi düşük ve sosyal yardım alan ailelerin evlerine kombi, petek ve tüm doğalgaz ekipmanları ücretsiz olarak kuruluyor. İşçilik dahil tüm giderler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

DİLOVASI’NDA DÖNÜŞÜM ÜCRETSİZ SAĞLANIYOR

Proje kapsamında, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından pilot bölge olarak belirlenen Dilovası ilçesinden 450 başvuru alınarak değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucuna 217 hane uygun olarak belirlenirken, yüklenici firma tarafından 1 Ağustos itibarıyla doğalgaz dönüşümüne başlandı.

PROJEDEN 300 HANE YARARLANABİLECEK

Özellikle kış aylarında katı yakıtların neden olduğu hava kirliliğini azaltmak amacıyla yürütülen projede bugüne kadar 30 haneye kurulum gerçekleşti. Projenin en geç yılsonu itibari ile tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında, diğer başvuruların da incelenmesi ile öncelikli olarak gelir düzeyi düşük, kömür yardımı ve sosyal yardım alan yaklaşık 300 haneye doğalgaz kurulum desteği verilecek.