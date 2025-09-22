Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ve Çayırova halkının en büyük hayali olan, Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatı yeniden başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırovalı ilçe sakinlerinin en büyük hayali ve ihtiyacı olan, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve geldiği andan bu yana ilçeye kazandırmak için büyük gayretler sarf ettiği Çayırova Devlet Hastanesi’nde inşaat süreci yeniden başlıyor. Geçtiğimiz aylarda yeniden ihalesi yapılan ve sürecin tamamlanmasının ardından hareketliliğin başladığı Çayırova Devlet Hastanesi Projesi’nin alanında müteahhit firmayla birlikte ziyaret gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada incelemelerde bulundu ve hastane inşaatına ilişkin bilgilendirme yaptı. İlk olarak firma yetkilileriyle makamında bir araya gelen Başkan Çiftçi, daha sonra inşaat alanında yetkililerden bilgi aldı.

“SÖZÜMÜZ SÖZDE KALMADI”

Proje alanında Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaat sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Sözümüz, sözde kalmaz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Çayırova’mızın en büyük ihtiyacı ve hepimizin en büyük hayali olan Devlet Hastanesi için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Hayallerimizin peşini hiçbir zaman bırakmadık. Bizim hiçbir sözümüz sözde kalmadı, inşallah kalmayacak.

“RABBİM HAYIRLI EYLESİN”

Bildiğiniz gibi koronavirüs salgını ve depremden dolayı hastane inşaatımızın ihalesi iki defa iptal edilmişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla, geçtiğimiz aylarda yeniden yapılan ihalenin ardından hastanemizin inşaatı yeniden başlıyor. Artık, hayallerimizin gerçeğe dönüşeceği bir sürecin içindeyiz. Bundan sonra da adım adım, kararlılıkla ve sabırla hastanemizin inşaatını takip edecek; bu eseri en kısa sürede Çayırova’mıza kazandıracağız inşallah. Rabbim hayırlı eylesin.”