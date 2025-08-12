Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri; atık ev eşyaları, moloz ve dal-budak atıklarının çöp konteynerleri kenarlarına atılmaması ve çevre kirliliği yaratılmaması adına uyarıda bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Temiz çevre, sağlıklı Çayırova anlayışıyla çalışmalarına devam eden ve bu doğrultuda ‘sıfır atık’ alanında birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerini kaba atık konusunda bilgilendirdi.

Atık ev eşyalarının, moloz atıklarının ve dal budak atıklarının, yol kenarlarına, kaldırımlara ve çöp konteyner yanlarına bırakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını belirten Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, randevu alınması takdirinde bu tarz atıkların, görevli personeller tarafından adreslerden alındığının altını çizdi.

Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, randevu alınmadan çevreye gelişigüzel bırakan atıklar hakkında cezai işlem uygulanacağı da dile getirildi.

“RANDEVU OLUŞTURUN”

Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Kaba atıklarınızı çöp konteynerlerinin kenarlarına bırakmanız, hem çevre kirliliğine, hem de ilgili mevzuatlar gereği cezai işleme tabi tutulmanıza yol açabilir. Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek için, 0531 382 51 50 numarasından İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’müzü arayarak randevu oluşturun. Ekiplerimiz belirlenen gün ve saatte kaba atıklarınızı kapınızın önünden alacaktır. Daha temiz ve yaşanabilir bir Çayırova için şimdiden gösterdiğiniz duyarlılıktan ötürü teşekkür ederiz.”

Öte yandan moloz atıklarının da Çayırova Belediyesi’nin internet sitesinde bulunan e-Moloz sekmesinden başvuruda bulunabileceğini belirtildi.