Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Haziran ayı Ticaret Satış Hacmi Endeksi’ni yayımladı. Ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 22,5, perakende satış hacmi ise yüzde 14,7 artış gösterdi. Aylık bazda toplam ticaret satış hacmi yüzde 3,8 yükselirken, toptan ticaret öne çıktı.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in verilerine göre, ticaret satış hacmi endeksi (2021=100) Haziran 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artış kaydetti.

Sektörel dağılıma bakıldığında motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan/perakende ticareti ve onarımı yüzde 14,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 27,6, perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,7 artış kyadetti.

Aylık bazda ise ticaret satış hacmi yüzde 3,8 artarken; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan/perakende ticareti ve onarımı yüzde 0,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,4,

perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,3 arttı.

TÜİK verileri, özellikle toptan ticaretteki güçlü yıllık ve aylık artışın, ekonomik aktivitenin canlanmasında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Perakende ticaret ise hem yıllık hem aylık bazda istikrarlı bir büyüme sergiledi.