Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin hizmete aldığı ve o günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarını giderdiği yer olan ‘Sevince Mağazası’, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal Belediyecilik alanında birçok projeyi hayata geçiren ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Sevince Mağazası, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Erkek, kadın ve çocuk reyonlarından oluşan 3 katlı mağazada, ihtiyaç sahibi ilçe sakinleri, mağazada bulunan sıfır kıyafetlerle herhangi bir ücret ödemeden gönüllerince alışveriş yapabiliyor. 2024 yılında 3 bin 360 kişiye hizmet veren Sevince Mağazası, bu yıl da ihtiyaç sahipleri için bir mağazadan daha fazlası olarak kalplere dokunuyor. Çayırova Belediyesi Hizmet Binası’nın karşısında Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bulunan Sevince Mağazası’ndan açıldığı günden bu yana binlerce ihtiyaç sahibi faydalandı.

BAŞVURULAR SOSYAL YARDIM İŞLERİ’NE

Erkek, kadın ve çocuk reyonlarının bulunduğu 3 katlı Sevince Mağazası, yapılan incelemelerden sonra uygunluk durumuna göre ilçedeki ihtiyaç sahiplerine randevu sistemine göre hizmet veriyor. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, Sevince Mağazası’ndan faydalanmak isteyenlerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği belirtildi.