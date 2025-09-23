Kocaeli Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim alan Çayırovalı minikler ve velileri, ‘Okula Merhaba’ etkinliğinde bir araya geldi. Minik öğrenciler kendileri için hazırlanan aktivitelerde doyasıya eğlendi.KOCAELİ (İGFA) - ‘Eğitim Önceliğimiz Çocuklarımız Geleceğimiz’ anlayışıyla Çayırovalı çocukların ve gençlerin eğitimleri için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve bu doğrultuda da birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim alan minikler, uyum sürecinde birbirinden renkli etkinliklerle okul sürecine adapte oluyor. İlçedeki 9 mahalleye hizmet veren 8 çocuk kulübünde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da yüzlerce çocuk, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde çocuk kulüplerinin öğrencisi oldu. Okul öncesi eğitimlerini, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde alan ve gelecek eğitim yaşamlarına daha donanımlı, daha özgüvenli ve daha bilinçli bir şekilde hazırlanan Çayırovalı minikler, ‘Okula Merhaba’ etkinliğinde doyasıya eğlendi.

SÜRPRİZ ETKİNLİKLERLE EĞLENDİLER

İlk olarak Akse Hakcan Döven Çocuk Kulübü’nde gerçekleştirilen ‘Okula Merhaba’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, velileriyle birlikte eğlenen minik Çayırovalılar, burada yüz boyama, patlamış mısır, pamuk şeker, limonata, hatıra fotoğraf köşesi, sürpriz oyunlar ve aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Uyum sürecinde renkli etkinlikle ‘Okula Merhaba’ diyen minik öğrencilerin neşesi yüzlerinden okunurken, velileri ise programdan ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.