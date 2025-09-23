Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Kadir Gökce’ye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak, kent güvenliği için ortak çalışmanın önemine dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Kadir Gökce’yi makamında ziyaret etti. Gökce’ye yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’in huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatıyla her zaman iş birliği içinde olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kentin güvenliğinin ve halkın huzurunun en temel önceliklerinden biri olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, yerel yönetimler ile emniyet güçlerinin uyumlu çalışmasının önemine değindi. Vatandaşların kendini güvende hissettiği bir kent ortamı oluşturmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Bu noktada, Nilüfer Belediyesi olarak Emniyet Müdürlüğümüz ile uyum içinde çalışmaya, projeler geliştirmeye ve güvenli bir kent hedefi için her türlü iş birliğine açığız. Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce ise nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e teşekkür etti.