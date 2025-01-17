Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün karnelerini alarak ara tatile kavuşan miniklerin karne heyecanına ortak oldu.KOCAELİ (İGFA) - Tüm yurtta olduğu gibi Çayırova’da öğrenciler karnelerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Karnelerini alarak ara tatillerine kavuşan Çayırovalı minikleri Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de yalnız bırakmadı.

Yunus Ergüz İlkokulu’nda düzenlenen karne programına Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım gösterdi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizerken, “Yarıyıl tatiline giren öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk. tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iyi tatiller diliyorum” dedi. Kaymakam Önal da tüm öğrencilere iyi tatiller diledi. Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından, kent protokolü öğrencilere karnelerini takdim etti ve program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

ÇOCUK KULÜBÜ MİNİKLERİ DE KARNE ALDI

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim alan Çayırovalı minikler de 2024-2025 eğitim-öğretim ilk yarısının sona ermesiyle birlikte Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde de karne heyecanı yaşandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Türkan Göktürk Çocuk Kulübü’nde düzenlenen karne programına katılan Başkan Çiftçi, “Mutluluğunuz mutluluğumuz, enerjiniz ve neşenizle hayatımıza anlam katıyor, her anımızı güzelleştiriyorsunuz. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız” derken, Çayırovalı miniklere karnelerini takdim etti.