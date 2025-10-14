Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” kapsamında Kartepe ve İzmit ilçelerinde düzenlediği eğitim, panel ve tatbikatlarla afet bilinci ve hazırlık kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit İbni Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Deprem Tatbikatı ve Eğitim Etkinlikler” kapsamında İzmit İbni Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen, öğrenci ve personeline yönelik afet bilinci eğitimi ile deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi uzman eğitmenleri tarafından yürütülen program interaktif şekilde ilerledi. Katılımcılara afet öncesi hazırlık, afet sırasında yapılması gereken doğru davranışlar ve afet sonrası ilk yardım konularında bilgi verildi. Öğrenciler, sorularını yönelterek eğitime aktif katılım sağladı.

GERÇEK AFET SENARYOSU CANLANDIRILDI

Tatbikat bölümünde öğrenciler, öğretmenler ve personel “Çök-Kapan-Tutun” hareketini uyguladı. Sarsıntının sona ermesiyle birlikte acil durum ekipleri ve okul kriz merkezi koordinasyonunda güvenli tahliye süreci başlatıldı. Katılımcılar, toplanma alanında yoklama verdi. Tatbikat sonrasında yapılan değerlendirmelerde okulun afet planının güçlendirilmesine yönelik öneriler geliştirildi. Afet farkındalık etkinlikleri çerçevesinde Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde de bir panel düzenlendi.

UZMANLARDAN BİLİNÇLENDİREN SUNUMLAR

Panele Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil Gerdan ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Zararlarını Azaltma ve Planlama Şube Müdürü Dr. Ahmet Özdemir konuşmacı olarak katıldı. Panelde bireysel afet farkındalığı, toplumsal direnç, aile afet planları, Türkiye Afet Yönetim Sistemi ve belediyelerin afet yönetimindeki rolü başlıklarında sunumlar yapıldı. Öğrenciler, afetlere hazırlık konusunda merak ettikleri soruları uzmanlara yönelterek farkındalık düzeylerini artırma fırsatı buldu.

BELEDİYE PERSONELİNE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

Kartepe Belediyesi’nden 291 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, belediye çalışanlarına afet öncesi hazırlık süreçleri, acil durumlarda doğru davranış biçimleri ve kurum içi koordinasyonun önemi anlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi uzmanları tarafından verilen eğitimde, olası afet durumlarında personelin bilinçli hareket etmesinin hem kendi güvenlikleri hem de hizmet sürekliliği açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

KADIN KURS MERKEZLERİNDE AFET FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Afet bilinci çalışmalarını toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı 12 kurs merkezinde kadın kursiyerlere yönelik afet farkındalık eğitim programı başlattı. Eğitimlerde kadınlara afet öncesi hazırlık adımları, aile afet planı oluşturma, ilk 72 saatin önemi ve afet anında doğru davranış konularında bilgi verildi. Program, kadınların kendi yaşam alanlarında afet bilinci kazanmalarını ve aile içinde hazırlık kültürünü yaygınlaştırmalarını amaçlıyor.

TOPLAMDA 1.450 KİŞİ KATILIM SAĞLADI

13 Ekim etkinlikleri, öğrencilerden belediye çalışanlarına kadar geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kocaeli genelinde düzenlenen eğitim, panel ve tatbikatlara toplamda yaklaşık bin 450 kişi katıldı. Katılımcıların 759’u İzmit İbni Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki eğitim ve tatbikatlarda, 291’i Kartepe Belediyesi personeli olarak düzenlenen eğitimlerde, 400’ü ise Kartepe’de gerçekleştirilen panelde yer aldı. Bu çalışmalarla afet bilincinin yalnızca kurumlar arasında değil, toplumun her kesiminde güçlendirilmesi amaçlandı.

“HAZIRLIK KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bireylerin artması için eğitim ve tatbikat çalışmalarımıza düzenli şekilde devam ediyoruz. Toplumun afetlere karşı direnç kazanması, sürekli eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle mümkün olacaktır.” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, afet farkındalığı ve hazırlık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü eğitim faaliyetlerini yıl boyunca sürdürmeyi planlıyor.