Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda yapımı süren içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylasında içme suyu sorununu kökten çözüme kavuşturacak olan “Çambaşı Yaylası ve Çevresi İçme Suyu Arıtma Tesisi” inşaatında incelemelerde bulundu. Saniyede 40 Litre suyun arıtılacağı tesis, son sistem teknolojik altyapıyla donatılarak scada sistemi üzerinden uzaktan kontrol edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Çambaşı Yaylası ve Çevresi içme suyu arıtma tesisi inşaatı hızla yükseliyor. Çambaşı Yaylası ve çevresinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan tesis 30 milyon TL’ye tamamlanacak. Yapılan tesisi yerinde inceleyen Başkan Hilmi Güler, OSKİ Genel Müdürü Murat Us ve diğer yetkililerden çalışma ile ilgili olarak bilgi aldı.

ÇAMBAŞI YAYLASI VE ÇEVRESİNİN İÇME SUYU İHTİYACI KARŞILANACAK

Tamamlandığında saniyede 40 Litre suyun arıtılacağı tesis günümüz teknolojisine uygun, dünya standartlarında inşa ediliyor. Çambaşı Yaylası ve çevresinin içme suyu ihtiyacını uzun vadeli olarak çözüme kavuşturacak olan tesis 30 Milyon TL’ye tamamlanacak.

SCADA SİSTEMİ İLE UZAKTAN KONTROL EDİLECEK

Son teknolojik alt ve üstyapının kullanıldığı tesis merkezi scada sistemi ile uzaktan kontrol edilebilecek. Bu sistem ile bulanık verileri anlık ölçüm yapılacak. Ayrıca otomatik kimyasal dozajlama ile arıtım yapılabilecek.