Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Klasik Türk Müziği Topluluğu, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser, Türk musikisinin yüzyıllar süren zengin mirasına bir yolculuk sundu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda, klasik Türk müziğinin farklı formlarında bestelenen birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser, 10. yüzyıldan günümüze uzanan etkileyici bir müzik şöleni oldu.

Program, büyük filozof ve müzik bilgini Farâbi ile başlayıp, Abdülkadir Marâgi, Hafız Post, Buhûrîzâde Mustafa Itri Efendi ve Hammâmizâde İsmâil Dede Efendi gibi dönemin önemli bestekârlarının eserleriyle devam etti. Gece, geçmişten günümüze uzanan bu müzikal yolculuğun sonunda, güfte ve bestesi topluluğun şefi Ahmet Nuri Çağdaş’a ait olan “100. Yıl Cumhuriyet Marşı” ile son buldu. Dinleyicilerden büyük beğeni toplayan konser, Klasik Türk Müziği’nin derinliği ve zarafetini bir kez daha gözler önüne serdi.