İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, ülkemizin ve dünyanın önemli şair ve yazarlarını İzmir’de bir araya getirecek.İZMİR (İGFA) - Türkiye’den ve dünyadan toplam 36 yazar ve şairin katılacağı festival; paneller, söyleşiler, şiir dinletileri, atölyeler, belgesel gösterimleri, stand-up gösterileri ve müzik dinletilerine sahne olacak.

Bu yıl “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 17-19 Ekim tarihleri arasında edebiyat dünyasını buluşturacak. Direktörlüğünü Şair Haydar Ergülen’in üstlendiği festivalin onur konuğu ise yazar Ayfer Tunç olacak. Türkiye’den ve dünyadan toplam 36 yazar ve şairin katılacağı 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 17 Ekim günü, Kültürpark’ta İZKİTAPFEST-6. İzmir Kitap Fuarı ile eş zamanlı başlayacak. Açılış gününde, lise öğrencileri için festival kapsamında düzenlenen “Yolculuk” temalı şiir, öykü ve deneme yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak. Ayrıca, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi önünde onur konuğu yazar Ayfer Tunç ile özel bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Festivalde üç gün boyunca İzmir’in farklı noktalarında paneller, söyleşiler, şiir dinletileri, atölyeler, belgesel gösterimleri, stand-up gösterileri ve müzik dinletileri yer alacak.

Festivale Murat Gülsoy, Tuna Kiremitçi, Asuman Susam, Duygu Kankaytsın, Gülce Başer, Erkut Tokman, Tozan Alkan, Ahmet B. Tamu, Yusuf Alper, Halil İbrahim Özbay, Enver Topaloğlu, Rona Aslan ve Yunus Koray gibi isimler konuk olarak katılacak. Yabancı konuklar arasında ise Fransa’dan Eric Sorner ve Carole Mesrobian, Bulgaristan’dan Anton Baev ve Zornitsa Garkova, Almanya’dan Leyla Bektaş, Yunanistan’dan Dinos Soitis ve Xrisa Spyropoulou, Mısır’dan Ahmad Zakaria, Tunus’tan Mohamed Gassara ve İtalya’dan Alex Ezra Fornari yer alıyor. Festivalde akademisyenler Prof. Dr. Ersin Döğer, Prof. Dr. Semih Çelenk, Prof. Dr. Yusuf Alper ve Doç. Dr. Esma Tuğçe Özmen, söyleşileriyle edebiyatseverlerle buluşacak. Ünlü oyuncu ve yazar Cengiz Bozkurt da söyleşisi ile katılımcılarla bir araya gelecek.

Etkinlikler, Kültürpark ile sınırlı kalmayacak. Urla Belediyesi Kent Tarihi ve Arşivi Salonu, Güzelbahçe Belediyesi Kültür Merkezi ve Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi gibi kent genelindeki mekanlarda paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

Böylece festival, İzmir’in farklı noktalarında yurttaşlara edebiyatın izlerini sürme fırsatı sunacak.