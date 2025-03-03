Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde bazı daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinde değişim yaşandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir tarafından yapılan duyuruda yeni daire başkanları ve şube müdürlerinin isimleri açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın tensipleri ile gerçekleştirilen atamalar şöyle:

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı - Rahmi Erdal TÜMPALAY

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürü - Zühal EKŞİ

Toplu Taşıma Şube Müdürü - Ali Kemal ÖZTÜRK

Dijital İletişim Şube Müdürü - Haluk BEKTAŞ

Halkla İlişkiler Şube Müdürü - Hakan KÖSE

Tören ve Organizasyon Şube Müdürü - Nesrin DURAN

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı - Murat SANDALCI

Bilgi Sistemleri Şube Müdürü - Çetin ALKAN

Lojistik Şube Müdürü - Yusuf ORMAN

İdari İşler Şube Müdürü - Bilal YAZICI

Meclis Şube Müdürü - Uğur IŞIK

Encümen Şube Müdürü - Kadriye TURABİ

Yazı İşleri Şube Müdürü - Muharrem BÜYÜKADA

Şehir Tiyatroları Şube Müdürü - Ufuk ATABAY

Mezarlıklar Şube Müdürü - Abdullah GÜNENÇ