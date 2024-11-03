Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş, vefatının 12’inci yıldönümünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve hemşeri dernekleri işbirliğiyle düzenlenen programla anıldıKOCAELİ (İGFA) - Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş, vefatının 12’inci yıldönümünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve hemşeri dernekleri işbirliğiyle düzenlenen programla anıldı.

Neşet Ertaş’ı Anma ve 2. Geleneksel Kocaeli Şehir Ödülleri adıyla gerçekleşen program İzmit SEKA Maide Nikah Salonu’nda düzenlendi.

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak, Kocaeli Orta Anadolu Eğitim ve Kültür Platformu İl Başkanı Erhan Bilgiç, STK temsilcileri, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak, Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ı anmak için gelen misafirlere teşekkür etti.

Kocaeli Orta Anadolu Eğitim ve Kültür Platformu İl Başkanı Erhan Bilgiç ise “Türk milleti ile birlikte dünyadaki bütün mazlum milletlerin ve tüm insanlığın gönül deryasında yer bulan, UNESCO’nun yaşayan insan hazinesi olarak ödüllendirdiği, insan sevgisi ve nice erdemleri kendisine ilke edinmiş Neşet Ertaş’ı sevgi ve saygıyla anıyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserlerinin seslendirildiği mini bir konser verildi.

ŞEHİR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Öte yandan anlamlı gecede Kocaeli Şehir Ödülleri de sahiplerini buldu.

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak, Yılın Çevre Ödülünü Sarıyıldız Geri Dönüşüm sahibi İbrahim Sarıyıldız’a takdim etti.

Ayrıca yılın edebiyat ödülüne şair ve yazar Eyüp Cüce, Eğitim Derneği Ödülüne Kocaeli Öğrenim Gençliği Yardım Derneği Başkanı Prof. Dr. Gönül Kaya Özbağ, İş Kadını Ödülüne Mapsis Metal Havacılık ve Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Akkaş, Basın Yayın Ödülüne Kocaeli Koz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Karabulut, Eğitim Yöneticisi Ödülüne Özel Körfezim Eğitim Kurumları Müdürü Halim Bayar, Fahri Hemşeri Ödülüne Kocaeli Malatyalılar Derneği Başkanı İlkin Doydum, Spor Ödülüne MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Sanat Ödülüne Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nermin Demirkol, İş Adamı Ödülüne Vip Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri Genel Müdürü Rıfat Çoban, STK Ödülüne Kocaeli Milli Kuruluşlar Başkanı Yücel Alpay Demir, Sağlık Ödülü Körfez Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Zehra Coşkun Salih ve Ahde Vefa Ödülüne Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı layık görüldü.