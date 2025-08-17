Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği kampanyalarla doğayı korumaya ve geri dönüşümün toplumda yayılması yönünde bilinç oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda çevreyi korumak için önemli bir adım atan KO-MEK kurs merkezleri, 500 litre bitkisel atık yağı geri dönüşüme kazandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı projeleri ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen uygulamalarıyla örnek olmaya devam ediyor. Sıfır atık hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında geri dönüşüm, deniz ve çevre temizliği ile çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim ve kampanyalar aralıksız sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) başlatılan “Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası” ile hanelerde ve kurs merkezlerinde oluşan atık yağlar toplanıyor. Bu kapsamda bugüne kadar kurs merkezlerinde verilen çevre eğitimleriyle vatandaşların bilinçlendirilmesi sağlanırken, kampanya sonucunda ise kurs merkezlerinden toplam 500 litre atık yağ toplandı.

ATIK YAĞLAR BİYODİZEL ÜRETİMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Toplanan atık yağlar, doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılırken, kampanyaya katkı sunan kurs merkezlerine ödülleri belediye ekipleri tarafından teslim edildi. Su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan kampanya, çevre bilincini yaygınlaştırma ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturma hedefiyle yürütülüyor. Toplanan yağlar ise çevre izin lisanslı bitkisel atık yağ toplama firması tarafından toplanarak biyodizel üretimine katkı sağlaması sağlandı.