Kocaeli’nin dört bir yanında binlerce kişiye meslek ve sanat eğitimi sunan KO-MEK, sadece bilgi öğretmekle kalmıyor, yüreklerde derin izler bırakan bir iyilik hareketine de öncülük ediyor. “KO-MEK Vefası” adı verilen bu anlamlı proje; dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneğini ortaya koyuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kursiyerlerin ellerinde hayat bulan örgü battaniyeler, dikilen minicik çocuk kıyafetleri, özenle hazırlanan yiyecekler ve daha niceleri… Hepsi, hiç tanımadıkları insanlara umut, gönüllerine sıcaklık olarak ulaşıyor. Kadınların göz nuru, gençlerin heyecanı, öğretmenlerin sevgisiyle birleşen bu emek, yalnızca bir eşya değil; yürekten gelen bir vefa mesajı taşıyor.

KO-MEK Vefası bazen bir perde, bazen bir battaniye ya da masa örtüsü olarak karşımıza çıkıyor. El emeğinin böylece hayatın farklı alanlarına dokunması, projenin ne kadar geniş ve anlamlı bir etkisi olduğunu gözler önüne seriyor.

KO-MEK, sadece eğitim veren bir kurum olmanın ötesinde; paylaşmayı, dayanışmayı ve yan yana olmanın güzelliğini yaşatmayı amaçlıyor. Çünkü KO-MEK’in amacı sadece ihtiyaç gidermek değil; gönüllere dokunarak, kalplerde iz bırakmaktır.

İYİLİK BULAŞICIDIR

Yeni kursiyerler “Ben de varım” diyerek bu iyilik zincirine katılıyor. Çünkü KO-MEK Vefası büyüdükçe umut çoğalıyor, mutluluk çoğalıyor. Bugün bir çocuğun yüzündeki tebessüm, yarın bir annenin duası, öbür gün bir yaşlının huzuru olarak geri dönüyor. Ve Kocaeli, vefanın sıcaklığıyla daha da güzelleşiyor.