İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan üç suçlunun Rusya’dan Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. DEMİRÖZLER Organize Suç Örgütü elebaşı U.D. ile M.S. ve S.G. adlı şahıslar, ortak operasyonlarla yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan üç suçlunun Rusya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suçluları tek tek yurt dışından getirmeye devam edeceğiz. Kaçamayacaksınız!” diyerek kararlılık mesajı verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1958515904389546030

Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, DEMİRÖZLER Organize Suç Örgütü elebaşı U.D.’nin 53 suç kaydıyla, M.S.’nin kasten öldürme ve yaralama suçlarından, S.G.’nin ise çocuğu kasten öldürme suçundan arandığını belirterek, "Şahıslar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Özel Harekât, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Havacılık ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile Trabzon ve Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin koordinesinde, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan ortak operasyonlarla yakalandı" dedi.

Adalet Bakanlığı ve operasyonda görev alan tüm birimleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisi ensenizde!” dedi.