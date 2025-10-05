İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlunun Gürcistan (4), Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’da yakalandığını duyururken, ulusal seviyede aranan 2 kişi de Gürcistan’da ele geçirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş Daire Başkanlığı koordineli çalışmaları sonucu, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ve ulusal seviyede aranan 2 kişiyi yakalayarak Türkiye’ye iade etti.

Operasyonlar, Gürcistan (4), Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’da gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şüphelileri ve suçlarını şöyle listeledi:

Gürcistan: O.A. (yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, hırsızlık), S.Ö. (kasten yaralama, nitelikli yağma, banka/kredi kartı kötüye kullanma, silahla tehdit), S.B. (ulusal: uyuşturucu bulundurma, ruhsatsız silah).

İran: Y.İ. (uyuşturucu ithalatı).

Hırvatistan: A.A. (kasten yaralama).

Almanya: H.D. (çocuğun nitelikli cinsel istismarı).

Arnavutluk: T.T. (kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama).

Gürcistan: H.E. (ulusal: uyuşturucu ticareti).

Bakan Yerlikaya, uluslararası iş birliğinin suçluların yakalanmasında kilit rol oynadığını vurgulayarak, mücadelenin süreceğini belirtti.