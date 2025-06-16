Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 59’uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, muhteşem bir finalle sona erdi. Festivalin kapanış konserinde sahne alan Gülben Ergen, performansıyla izleyenleri büyüledi.İSTANBUL (İGFA) - Festivale özel olarak Gülşah Saraçoğlu tasarımı kiraz desenli elbisesiyle sahneye çıkan Ergen, dillerden düşmeyen hit şarkılarını on binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Konser alanını hınca hınç dolduran kalabalığın enerjisiyle sahneden inerek seyircilerle buluşan sanatçı, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Sahne performansına sürpriz bir Roman dansı yarışması da ekleyen Gülben Ergen, izleyicileri sahneye davet ederek renkli ve eğlenceli anlara imza attı.

Ergen, samimiyeti, enerjisi ve sahne şovuyla festival, katılımcılardan tam not aldı.