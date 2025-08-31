Denizli, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladı. Delikliçınar Meydanı’nda sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, binlerce Denizliliye unutulmaz bir gece yaşattı.DENİZLİ (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü Denizli’de görkemli kutlamalara sahne oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında Delikliçınar Meydanı’nda önce DJ performansı ile başlayan konser, vatandaşların coşkusunu artırdı.

Ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Kıraç, sevilen şarkılarını binlerce Denizlili ile birlikte söyledi. Meydanı dolduran kalabalık, ellerindeki ay yıldızlı bayraklarla alanı adeta kırmızı-beyaza boyadı.

Zafer Bayramı coşkusu şarkılarla taçlanırken, vatandaşlar hep bir ağızdan Kıraç’a eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Coşkulu anlara sahne olan gece, kalabalığın Zafer Bayramı gururunu ve sevincini en güzel şekilde yansıtırken, Delikliçınar Meydanı’nda gökyüzünü bayraklar ve şarkılar süsledi.

“AYAKLARININ ÜSTÜNE YENİDEN KALKAN BİR ÜLKENİN KURTULUŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN”

Delikliçınar Meydanı’nda binlerce kişiye seslenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, günün önemine dikkat çekerek, “Bugün, o güzel bayrağımızın kırmızısının alındığı gün, bu ülkenin yedi düvele başkaldırdığı, yokluklar içindeyken bütün dünyanın bir araya geldiği yerde, ayaklarının üstüne yeniden kalkan bir ülkenin, bir cumhuriyetin kurtuluş günü.

O küçücük geminin içerisinde yolculuğa çıkan, bir çift mavi gözüyle cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e binlerce kez selam olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu sözlerini, “Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu büyük zaferin 103’üncü yılında tüm hemşehrilerimizin bayramını yürekten kutluyorum” diyerek tamamladı. Başkan Çavuşoğlu konuşmasının ardından usta sanatçı Kıraç’a plaket takdim etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu.