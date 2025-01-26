Kıbrıs Gazisi Müslüm Yarar son yolculuğuna uğurlandı.

Alıçlık köyü sakinlerinden olan Gazi Yarar, köyde yapılan tören ve cenaze namazının ardından toprağa verildi.

72 yaşında hayata veda eden Kıbrıs Gazisi Müslim Yarar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında Alıçlık Köyü meydanına getirildi. Bayburt Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü Gazi Yarar'ın eşi Melek Yarar'a Türk Bayrağı hediye edildi.

Dün Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında dualarla defnedildi.