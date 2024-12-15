Edirne'de Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Çanakkale Otoyolu’nun Malkara’daki otobandan verilmesinin Keşan’a zararı olduğunu öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Malkara'daki otobanın ilçeye büyük zararı olduğunu söyledi.

Otobandan önce Keşan’a aylık 23 bin 870 araç girdiğini belirten Başkan Demirkan, 2025 Ocak ayında 113-14 bine düşeceğini iddia etti.

Demirkan, bölge olarak çok faal bir terminalin olduğunu belirterek, "Otogarda hemen hemen 24 saat içinde 1.5 saat otobüs girmediğini biliyorum. Şimdi İstanbul seferlerimiz azaldı, İzmir’imiz yok. Ankara’mız yok. Vatandaşlarımız buradan çoğu Tekirdağ’a ve Gelibolu’ya seyahatleri için gitmek zorunda kalıyor. Tabi bizim için acı kayıp bu. Otogar olarak düşünürsek de otogardaki esnaf, ticari taksilerimiz, ticari minibüslerimiz için de bir kayıp. Odak noktası olan bir dörtyol olduğumuz için çok uğrak bir yere sahiptik. Ulaşımı da buradan çok rahat sağlıyordu. Otobanla birlikte biz bunları da kaybetmiş olduk. 23 bin 870 araç önemli bir sayı. Bu araçların dörtte biri alışverişe giriyordu. Bu esnafımız için de bir zarara neden oldu. İzmir ve Ankara için çok sık seferlerimiz yok. İnşallah bir tane de otoban bizim bu tarafa yaparlar. Son günlerde Kuzey Marmara Otobanını Malkara’ya bağlanacağını duyduk. Yani Keşan’a kadar gelir de burada da bir hareket sağlanır" diye konuştu.