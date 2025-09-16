Keşan Hastane Caddesi sakinleri, Ahmet Yenice Ortaokulu avlusunda her gece yaşanan madde kullanımı, gürültü ve çevre kirliliği nedeniyle isyan etti. Veliler ve mahalleli yetkililere defalarca şikâyette bulunmalarına rağmen önlem alınmadığını belirterek, “Çocuklarımız pisliğin içinde oynuyor” diyerek tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Hastane Caddesi’nde Ahmet Yenice Ortaokulu’nun avlusu, gece saatlerinde madde kullanımı, gürültü, çevre kirliliği ve kamu malına zarar veren grupların buluşma noktası haline geldi. Mahalle sakinleri ve veliler, çocukların pislik içinde oynadığını belirterek, defalarca şikayette bulunmalarına rağmen çözüm alınmadığını söyledi.

“İlçe Milli Eğitim, Kaymakamlık ve emniyete şikayet ettik, ama çözüm yok” diyen mahalleli, medyaya başvurdu.

Kaymakam Aziz Mercan, şikayet üzerine harekete geçti ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, okul çevresinde gerekli önlemlerin alınması için talimat verdi. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, ilgili soruna müdahale edileceğini duyurdu.

Mahalle sakinleri, sorunun kalıcı çözümü için yetkililerin adım atmasını bekliyor.