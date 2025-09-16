Kaleseramik Vakfı’nın Üstün Başarı Bursu için başvurular başladı. Akademik başarı ve toplumsal etkiyi bir araya getiren burs için, 10 Ekim tarihine kadar Microfon platformu üzerinden başvuru yapılabilecek.İSTANBUL (İGFA) - Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nın, gençlere fırsat eşitliği ve kapsayıcılık sağlayan Üstün Başarı Bursu için başvurular başladı.

Bugüne kadar 5 binin üzerinde gencin hayatına dokunan KSV, Türkiye’de en yüksek miktarda burs sağlayan öncü kuruluşlar arasında yer alıyor.

Kaleseramik Vakfı Genel Müdürü Rana Birden, Türkiye’nin geleceğine en önemli yatırımın gençlerin güçlendirilmesinden geçtiğine inandıklarını belirterek, KSV olarak amaçlarının gençleri üniversite hayatı boyunca yalnızca akademik anlamda desteklemek değil; potansiyellerini keşfetmelerine, topluma değer katan liderler olarak yetişmelerine ve hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine rehberlik etmek olduğunu söyledi.

Birden, Üstün Başarı Bursu ile gençlerin vizyonlarını güçlendiriyor ve toplumsal alanda kalıcı bir fark yaratmalarına destek olduklarını kaydederek, 10 Ekim tarihine kadar devam edecek olan başvuru sürecinin KSV’nin sosyal girişimcilik ekosisteminin önemli üyelerinden olan Microfon platformu üzerinden yürütüldüğünü belirtti.