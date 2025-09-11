Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre tatil için Almanya’dan Keşan Yayla sahiline gelen çiftin bulunduğu otomobil, Danişment sahili yönünden Yayla sahiline doğru ilerlerken yol üzerinde bulunan köprünün yanında kontrolden çıktı. Araç yan yatarak su kanalına düştü.

Yan devrilen otomobildeki çift kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın başlattı.