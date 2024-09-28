Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Temiz Deniz Derneği (TURMEpa) ile bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Temiz Deniz Derneği ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Denizlerimizin korunması ve sürdürülebilir bir çevre için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, DenizTemiz Derneği / TURMEPA yetkilileriyle bir araya geldik. Toplantımızda, Keşan’da 14-18 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz etkinlikler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk.

Mavi Nefes Projesi kapsamında düzenleyeceğimiz bu etkinliklerle, denizlerimizin ekosistemini koruma bilincini artırmayı ve toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sıfır atık prensibiyle hareket ederek, geleceğimiz için temiz ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak adına atacağımız adımları birlikte planladık”