Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, ehram kumaşını tanıtmak amaçlı bir projeye ev sahipliği yaptıklarını ve projede hassasiyetlerin eksik algılanması sonucu istenmeyen bir fotoğraf verildiğini belirterek, "Ehram Bayburt’un önemli bir değeridir" dedi.

Müze Kurucusu Kenan Yavuz, değişmemesi gereken güzellikleri korumaya devam edeceklerini ifade

ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ehram üzerinden yürüyen tartışmalar gerçekten çok üzücü. Ehram Bayburt’un önemli bir değeridir ve biz onu görünce ninelerimizi hatırlarız. Biz müzemizde geçmişimizin güzelliklerini bugüne taşımaya çalışıyoruz. Ehram kumaşını tanıtmak için bize gelen bir projeye ev sahipliği yaptık.

Projede hassasiyetlerimizin eksik algılanması, istenmeyen anlık bir fotoğrafı ortaya çıkardı. Biz, bu toprakların çocuğu, bu kadim kültürün hizmetkarıyız. Ehram da bizim vazgeçilmez güzelliklerimizden biridir ve güzel hatıralarımız, Anadolu’nun dokusunu ve kokusunu içinde taşır.

Nitekim müzemizin her köşesi ehramla doludur. Bu geleneğimizi gelen her misafir gururla anlatırız. Bize gelen bizi yaşar düsturumuz ile çalışmaya devam edecek ve değişmemesi gereken güzelliklerimizi korumaya devam edeceğiz."

Kenan Yavuz Etnografya müzesinden yapılan açıklama:

Kenan Yavuz Etnografya müzesi, Bayburt’un ve Anadolu’nun bir kültür öğesi haline gelmiş , şehrimize önemli ödüller kazandırarak, Avrupa ödüllü müze unvanıyla Bayburt’umuzun adını dünyaya duyurmuştur.

Şehrimizin kültürel öğeleri gelenekleri ve kadim eserlerini kapsayan Etnografya müzemiz son olarak, 2022 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülünü Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alma onuruna nail olmuştur.

Bilinmelidir ki, yıllık 40 bin ziyaretçiyi ağırlayan müzemizde 'Harman Sonu' programı kapsamında, İhramın kumaşı olan ehramı tanıtma amaçlı etkinliğimizin bazı dostlarımızı kırmış olmasına çok üzüldük.

Amacımız İhram’ın kumaşı ehramı tanıtmak ve Bayburt’a değer katmak.

Biz müzemizi kadim kültürümüze hizmet etmek için kurduk.

Doğduğumuz topraklara hizmet için, görevde bulunduğumuz her mevkide, katkı koyduğumuz,destek verdiğimiz hemşerilerimize daima faydalı olmaya çalıştık. Bayburt kamuoyu en büyük şahidimizdir. Ömrünü memleketine adamış bir memleket sevdalısı olarak, hemşerilerimizin bizlere ettiği duaların en büyük kazancımız olduğunun farkındayız.

Etkinliklerimizi planlarken, her zamankinden daha fazla kadim kültürümüzün gerektirdiği hassasiyetlere dikkat etmeye devam edeceğiz. Oluşan yanlış anlaşılmalardan dolayı üzüntümüzü paylaşıyoruz.

Selam ve dua ile