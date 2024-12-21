Ankara Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursu (KEÇMEK) kursiyerleri tarafından Antares AVM’de açılan Yeni Yıl Sergisi, el emeğini gelire dönüştürüyor.ANKARA (İGFA) - KEÇMEK’ten eğitim alan kadınların hünerli ellerinden çıkan birbirinden renkli ürünler, yılbaşı hediyesi almak isteyenlere onlarca alternatif sunuyor. Bu sergide yapılan satışların gelirleri Keçiören Belediyesince eser sahiplerinin hesaplarına yatırılarak ev ekonomilerine katkı sunmaları sağlanıyor. Yapım sürecinde titiz işçilik ve uzun zaman gerektiren ürünler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 20-21-22 Aralık 2024 tarihlerinde açık olan sergi 10.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Sergiyi görmeden yeni yıl hediyesi almayın

KEÇMEK’in özellikle kadınların meslek edinmesinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “KEÇMEK’te kadınlarımıza hem geleneksel sanatlarımızı öğretiyoruz hem de gelir elde edebilecekleri mesleki eğitimleri veriyoruz. Maharetli kadınlarımızın ellerden çıkan eserler kendileri için gelir kapısı oluyor. Yeni yılda hediye almak isteyen tüm vatandaşlarımızı KEÇMEK sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.