Kocaeli İtfaiyesi, Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma ekiplerine 40 saatlik gönüllü itfaiyecilik eğitimi verdiKOCAELİ (İGFA) - 1999 Marmara Depremi sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” giderek büyüyor. 23 yılda 2 bin 470 kişiye eğitim veren Kocaeli İtfaiyesi, son olarak Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma ekiplerine 40 saatlik gönüllü itfaiyecilik eğitimi sundu.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 1999 Marmara Depremi sonrası hayata geçirilen “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” devam ediyor. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan gönüllü itfaiyeciler, müdahale hizmetlerine de önemli katkılar sunuyor. Her meslek grubundan vatandaşların itfaiye hizmetlerine destek verdiği Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında eğitime katılan kursiyerler, sınavda başarılı olmaları halinde “Gönüllü İtfaiyeci” olmaya hak kazanıyor.

40 SAATLİK EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından son olarak Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma ekiplerine gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi. Katılımcılara itfaiye eğitmenleri tarafından “Yanma ve Yangın”, “Yangın Yerindeki Tehlikeler”, “Kişisel Koruyucu Ekipman”, “Yangına Müdahale Ekipmanı”, “Söndürme Maddeleri ve Teknikleri”, “Yangına Müdahale Organizasyonu” ve “Trafik Kazalarında Teknik Kurtarma” başta olmak üzere birçok konuda 40 saat süren eğitimler verildi.