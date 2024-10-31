Keçiören Belediyesi ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselere gezi ve çeşitli etkinliklere gidebilmeleri için talep edilen servis hizmetini vermeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Keçiören’deki okullarda öğrencilerin sosyalleşmesi ve yerinde öğrenmeleri için düzenlenen kültürel gezilerde ulaşım problemi yaşanmaması için harekete geçen Keçiören Belediyesi, okul idarecilerinden gelen talepler doğrultusunda öğrenci sayısına göre servis desteği sunuyor.



Öğrenciler gezinin düzenleneceği noktalara güvenli bir şekilde götürülüyor ve gezinin tamamlanmasıyla birlikte tekrar okullarına bırakılıyor.

Servis hizmetinden memnun olduklarını söyleyen öğretmen ve veliler Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.