Kayseri’nin simgesi Erciyes Dağı’nın 2.650 metre rakımındaki Sarıgöl, bu yıl tamamen kurudu. Kuraklık, rekor sıcaklıklar ve ekosistem bozulmaları nedeniyle su seviyesi sıfırlanan göl, doğaseverler ve bölge halkı tarafından “Erciyes’in gözyaşlarının kaybı” olarak nitelendirildi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Dağı’nın zirve eteklerinde yer alan Sarıgöl, yıllardır dağcıların, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktasıydı.

Kışın eriyen kar sularıyla beslenen, yazın altın sarısı bitki örtüsüyle göz kamaştıran göl, bu yıl ilkbaharda yetersiz kar erimeleri ve yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklar nedeniyle kurudu.

Ağustos 2025’te göl tamamen çekilirken, geriye yalnızca çatlamış bir zemin kaldı.

EKOSİSTEM VE YABAN HAYATI TEHDİT ALTINDA

Bölgedeki doğa dernekleri, Sarıgöl’ün kurumasının sadece bir gölün kaybı olmadığını, yaban hayatını da tehdit ettiğini belirtiyor. Göçmen kuşların konaklama alanı olan gölün yok olması, kuşların göç rotalarını değiştirebilir.

Yerel turizm işletmecisi Fikret Çelikesir, “Sarıgöl her mevsim bir başka güzeldi. Şimdi kuru bir zeminle karşı karşıyayız. Bu, bir ekosistemin kaybıdır” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Kuraklık ve yangınların tetiklediği ekosistem bozulmalarıyla mücadele için acil önlem çağrıları yapıldı