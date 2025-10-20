Kayseri’nin en hızlı gelişen ilçelerinden Talas’ta yeni yatırım heyecanına sayılı saatler kaldı. Talas Belediyesinin turizmden sağlığa, ticaretten hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunan değerli taşınmazların ihalesi 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.KAYSERİ (İGFA) - İhalenin en dikkat çekici kalemlerinden biri, Harman Mahallesi’nde yer alan 80 odalı otel yapımına uygun geniş arsa olacak. 4912 ada 1 parsel numaralı, 7101 metrekare büyüklüğündeki bu otel alanı için 220 milyon TL tahmini bedel belirlendi. Turizm yatırımlarının hızla arttığı Talas’ta bu alan, konum avantajı ve yüksek getirisiyle yatırımcıların gözdesi olmaya aday.

Diğer önemli taşınmaz ise Kayseri Talas Mahallesi’nde yer alan, 1989 ada 4 parsel numaralı 1843 metrekarelik özel sağlık tesisi alanı. 40 milyon TL tahmini bedelle ihaleye çıkacak bu alan, modern sağlık yatırımlarına uygun yapısıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca, Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerindeki ticari hareketliliğin merkezinde bulunan üç dükkân da yatırımcıların ilgisine sunulacak. 84/A numaralı dükkân 20 milyon TL, 84/D numaralı dükkân 14 milyon TL, 84/C numaralı dükkân ise 13,5 milyon TL tahmini bedelle satışa çıkacak.

TALAS SADECE KAYSERİ’NİN DEĞİL TÜRKİYENİN YÜKSELEN DEĞERİ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin gelişim vizyonuna dikkat çekerek, “Talas artık sadece Kayseri’nin değil, Türkiye’nin yükselen değeri haline geldi. Yaptığımız her çalışma, attığımız her adım ilçemizin geleceğini şekillendiriyor. Bu ihalelerle hem yatırımcılarımız kazanacak hem de Talas’ın hizmet ve yaşam kalitesi artacak. Elde edilecek gelirleri yeni yatırımlarda, çevre, kültür, eğitim ve sosyal projelerde değerlendireceğiz. Çünkü biz belediyeciliği sadece görev olarak değil, şehrin geleceğine katkı sunma sorumluluğu olarak görüyoruz.” dedi.

Yatırımcısına güven, Talas’a değer kazandıracak bu ihalelerle birlikte ilçe; turizmden sağlığa, ticaretten yaşam kalitesine kadar her alanda büyümesini sürdürecek.

YATIRIM YAPMANIN TAM ZAMANI

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların ihale şartnamesini Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin etmeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler, 0352 437 00 54 numaralı telefondan 2420, 2421 ve 2422 dâhili hatları arayabilir.