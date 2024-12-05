Eğitim ve edebiyat dünyasına sağladığı katkılarda dikkat çeken Talas Belediyesi’nde yeni bir program başlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek Yazar Okulu Seminerleri programıyla kültür ve edebiyat dünyası ile gençler buluşacak.

Kültür, sanat ve edebiyata gönül verenler ile yazarların bir araya geleceği programlarla gençlere ışık tutulacak.

Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde aralık ve ocak ayı boyunca gerçekleştirilecek programların ilki 6 Aralık Cuma günü saat 14.00’te başlayacak.

KİTAP HEDİYELİ

Denemeden köşe yazısına, hikayeden medya, gezi ve hatıraya, yazım kurallarından çocuk edebiyatı, roman, söyleşi ve şiire kadar bir çok konuda önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı programlarda katılımcılara ayrıca kitap da hediye edilecek.