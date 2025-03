Kayseri Talas Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Talas Belediyesi sosyal tesislerinden yararlanan ulu çınarlara un desteği sağlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi, Mevlana Restoran’da Ramazan ayı başından bu yana kurulan İkram Sofrasında her yaştan ve her kesimden vatandaşı iftarla buluştururken, diğer yandan çeşitli sosyal kesimlere de ihtiyaçlarına göre yardımlar yapılıyor. Bu kapsamda 5’er kiloluk 600 paket un, Talas Belediyesi Osmanlı Evi ve Selçuklu Evinin müdavimleri olan ulu çınarlara hediye edildi.

HERKESE EL UZATILIYOR

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da yaptığı değerlendirmede, “Ramazan ayı dayanışma ve yardımlaşma ayı olarak bilinir. Biz de Hayır Çarşımızdan yılın her günü yaptığımız sosyal destekleri Ramazan ayında artırarak sürdürüyoruz. Bununla birlikte Mevlana Restoranımızı Ramazan ayı başından beri İkram Sofrası olarak açtık ve burada başta öğrencilerimiz olmak üzere her yaştan ve her kesimden hemşehrimiz nezih bir ortamda iftar yapma imkanı buluyor. Bunun yanında Osmanlı ve Selçuklu Evinin müdavimleri olan büyüklerimize de un desteği sağladık. 5’er kiloluk paketlerden oluşan toplam 3 ton unu kendilerine ulaştırdık. Ayrıca 70 öksüz ve yetimimiz için bir giyim firmasından satın aldığımız kıyafet çeklerini aile büyüklerine teslim ettik. Bir nevi bayramlık kıyafetlerini almış olduk. Güle güle giysinler, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Diğer yandan iaşe kolisi de vererek mutfak masraflarına katkı sağlamış olduk” dedi.