Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, taşınan Kent Lokantası’nı ziyaret ederek çalışanlarla ve vatandaşlarla sohbet etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Hacı Ali Bey Mahallesi’ne taşınan Kent Lokantası’nı ziyaret etti. Lokantada çalışan personelle ve yemek sırasındaki vatandaşlarla birebir sohbet eden Ünlüce ’ye CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Ali Haydar Çelik eşlik etti. Yeni yerine taşınarak daha geniş bir hizmet kapasitesine ulaşan Kent Lokantası'nda incelemelerde bulunan Ünlüce, “Kentimizde dayanışmanın, eşitliğin ve sosyal adaletin simgelerinden biri olan Kent Lokantamızda hemşehrilerimizle bir araya geldik.

Ülkede gündem ne kadar değiştirilmeye çalışılsa da halkın gerçek gündeminin geçim sıkıntısı olduğunun en çarpıcı göstergesidir Kent Lokantaları. Bu sofrayı büyütmeye, bu dayanışma zincirini mahallelere de yayarak genişletmeye devam edeceğiz. Buradan tüm yurttaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum: Bu lokantalar sizindir. Bu kentte kimse yalnız değil, çünkü biz varız, sizlerle bir aradayız. ”dedi.

Vatandaşlar ise hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ünlüce’ye teşekkür etti.

Kent Lokantası ziyareti sonrası Bayatpazarı esnafını da tek tek ziyaret eden Ünlüce, esnafın talep ve önerilerini dinledi.