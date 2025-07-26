Yayladağı ilçesi Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından gerçekleştirilen Atatürk Caddesi Çarşı Güzelleştirme Projesi ile daha modern ve estetik bir görünüme kavuşuyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi iş birliği ile Hatay İmar Sanayi Anonim Şirketi (HİSAŞ) ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde Yayladağı’nda hayata geçirilen “Atatürk Caddesi Çarşı Güzelleştirme Projesi”nde son aşamaya gelindi.

Yayladağı ilçe merkezinde yer alan Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen iyileştirme ve modernizasyon çalışmaları kapsamında ekipler, çarşıdaki tabela, klima ve ünitelerini sökerek, dükkân cephelerinde tek tip kaplama, tente yenileme ve kaldırım genişletilme işlemlerini büyük ölçüde tamamladı. Cadde üzerinde ışıklandırma ve yapı kolonlarında da kompozit kaplama çalışmaları da yapıldı.

Başkan Yalçın’dan HBB Başkanı Öntürk’e Teşekkür

Büyükşehirin ilçe merkezinde yürüttüğü proje ile ilçelerinin daha güzel bir görünüme kavuştuğuna dikkat çeken Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, çalışmalar kapsamında bugüne kadar 300 işyerinin dış cephe kompozit kaplama, aydınlatma ve isimliklerinin %90 oranında tamamlandığını söyledi.

Başkan Yalçın, yapılan çalışmalardan dolayı HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve emeği geçen belediye personellerine teşekkürlerini iletti.