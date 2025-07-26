Menemenli muhtarlarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, su tarifelerine ilişkin önemli bir duyuruda bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmirliye verdiği sözü tutacağını belirten Başkan Tugay, “İhtiyacınız kadar olan suyun ucuz olması lazım, onu ayarlayacağız ama fazla tüketimi ucuz yapamayacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menemenli muhtarlarla bir araya gelerek Menemen’in mahallelerinin sorun ve ihtiyaçlarını tek tek dinledi, muhtarların sorularını yanıtladı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Mutaf ve Övünç Özgen de hazır bulundu. Bazı muhtarların su tarifeleri ile ilgili indirim talebi üzerine konuşan Başkan Tugay, bir hane için yeterli su kullanım miktarı olan 10 metreküp için indirime gideceklerini ancak suyun israf edilmemesi için 10 metreküpten fazla kullanıma indirim yapılmayacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kayıp kaçak oranlarını en aza indirmek için İzmir’in dört bir yanında altyapı çalışması yürüttüğünü ifade eden Başkan Tugay, Türkiye’de kayıp kaçak oranı en düşük şehirlerden birinin İzmir olduğunu söyledi.

10 METREKÜPTEN SONRASI ÖZEL TÜKETİM

Suyun çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Suyun az olduğu, kıymetli olduğu herkesin malumu. Su değerli bir şey. Bunu herkes idrak etsin. Normal tüketimde normal bir ücret alınıyor. Normal tüketime normal fatura geliyor. Ne zaman aşırı tüketim oluyor, o zaman fatura yükseliyor. İnsanlar çok dikkatsiz kullanıyor. Bunu mecburen yapıyoruz. Bir hanenin ihtiyacı olan aylık tüketim, 9-10 metreküp. Bundan sonrası bizim için israf. Bundan sonrası özel tüketime giriyor. İzmirliye verdiğim sözü tutacağım. 10 metreküpe kadar suyun fiyatını düşüreceğim ama 10 metreküpten sonrasına belki daha da zam yapacağız. Fazla tüketim istemiyoruz. Su, hepimizin paylaşarak kullanması gereken değerli bir materyal. Susuzluk maalesef İzmir’in de Türkiye’nin de bir gerçeği. Her yerde su krizi var. İnsanlar ‘Canım istediği kadar su kullanayım ama bu da ucuza olsun’ demesin. İhtiyacınız kadar olan suyun ucuz olması lazım, onu ayarlayacağız ama fazla tüketimi ucuz yapamayacağız. Bu keyfi bir şey değil. İnsanlardan tek beklentimiz suyu dikkatli kullanması” diye konuştu.

İZBAN BELEDİYEYE AİT DEĞİL

Muhtarların İZBAN’la ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Tugay, “İZBAN belediyeye ait bir kurum değil. Belediye onun ortağı ama yönetimi Devlet Demir Yolları’nda. Bunu tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü insanlar belediyenin kartını kullandığı için belediyeye ait sanıyor. Ancak orada ne istersek olmuyor. Belediyeden İZBAN için dünya kadar para alıyorlar. Bir süre önce Ulaştırma Bakanı’na gittim, herkesin İZBAN’ı belediyenin sandığını söyledim. Çalışanlar da bizim personelimiz değil. Bakanlığa dedim; ‘Ya kendi hissenizi bize verin, biz yönetelim ya da bizim hissemizi size verelim, Devlet Demir Yolları yönetsin.’ Bütün mali yük belediyenin üzerinde ama belediyenin sözü hiç geçmiyor. İstasyon işleri de dahil birçok konuda durduk” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Asarlık için İZBAN durağı talebi de ifade edildi. Başkan Tugay, “Bizim kullandığımız her para sizin paranız. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullandığı her bir kuruş sizin paranız. Başkasının yapması gereken işi biz yaptığımız zaman sizin paranızı boşuna başka yere kullanmış oluyoruz. Devlet, Büyükşehir Belediyesi’ne para veriyor ama sizlerin vergilerinden Devlet Demiryolları’na da para gidiyor. Onlar buraya yapması gereken yatırımı başka yere yapınca bir adaletsizlik oluyor. Biz ‘yolları yapalım, içme suyu ve altyapı çalışmaları yapalım’ diyoruz. Bu kez bunlar aksıyor. İşin bu tarafını hepimiz bilelim. 500 milyon gibi bir parayı oraya verince diğer işlerde aksama olur. Devlet Demiryolları ile bir şekilde anlaşacağız. Anlaştıktan sonra mutlaka yapılacak” yanıtını verdi.

Başkan Tugay, İzmir’de bin 296 mahalleye yetişmek için çalıştıklarını ifade ederek, belediye ve muhtarlar olarak dayanışma içinde sevgi ve saygıyla çalışacaklarını söyledi.