Talas Belediyesi, Peygamber Efendimizin (sav) doğum günü vesilesiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerini vatandaşlarla buluşturuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında alanında uzman isimler ve değerli sanatçılar, Talaslılarla bir araya gelecek.

Etkinlikler bugün Necip Karakaya konseri ile başlayacak. Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 20.00’de gerçekleştirilecek konser, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yarın ise Mustafa Akgül hoca bir sohbet programı gerçekleştirecek. Akşam namazı sonrası Talas Mevlana Camii’nde yapılacak sohbet, manevi atmosferiyle katılımcılara anlamlı bir deneyim sunacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Peygamberimizin yaşamından ve öğretilerinden aldığımız ilhamla hem manevi hem de kültürel etkinliklerimizi Talaslı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Tüm halkımızı bu anlamlı haftada etkinliklerimize davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.