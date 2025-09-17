Kayseri Talas Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda gerçekleştirdiği ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla öğrencilerin hijyenik ortamlarda ders başı yapmasını sağladı.

KAYSERİ (İGFA) - Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte başlayan yeni döneme, Kayseri Talas Belediyesi’nin titizlikle yürüttüğü temizlik ve hijyen çalışmaları damga vurdu. Eğitim kurumlarında hem görsel hem de sağlık açısından olumsuzluk oluşturabilecek böcek ve mikroplara karşı ilaçlama yapılırken, kapsamlı dezenfeksiyon uygulamalarıyla da öğrencilerin sağlığı güvence altına alındı.

Bu çalışmalar sayesinde yalnızca haşereyle mücadele edilmekle kalınmadı, aynı zamanda son yıllarda hayatın birçok alanını etkileyen koronavirüs salgınının yayılmasına karşı da önemli bir önlem alınmış oldu.

“EĞİTİM VE SAĞLIK ÖNCELİĞİMİZ”

Eğitime verdiği önemle bilinen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geleceğimizin teminatı yavrularımızın daha sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitim görmeleri için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık sürecinde okullarımızda temizlik, hijyen, dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama çalışmalarını büyük bir özenle yürüttük. Böylece çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda eğitim almalarının yanı sıra, koronavirüs gibi salgın hastalıklara karşı da tedbirlerimizi almış olduk.”