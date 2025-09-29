Kayseri Talas Belediyesi’nin tarihi mahallelerde başlattığı “Belediye Mahallemizde” uygulaması, ilk haftasında vatandaşlardan büyük takdir topladı. Han, Harman ve Tablakaya mahallelerinde yürütülen çalışmalarla sokaklar temizlenip, çevre düzenlemesi yapılırken, ağaç bakımlarından yol onarımlarına kadar geniş kapsamlı hizmetler mahalle sakinlerini memnun etti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas’ın tarihi mahallelerinde 250’nin üzerinde personel ve 60’tan fazla iş makinesiyle yürütülen çalışmalara vatandaşlar da tam destek verdi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Karabıyık, uygulamanın kapsamına dikkat çekerek, ekiplerin sayısının fazlalığından ve yapılan işlerin çeşitliliğinden memnun olduklarını dile getirdi. Çalışmaların özellikle kırık ve bozuk alanların onarımı, ağaç bakımları ve temizlik hizmetleriyle mahalleye canlılık kattığını vurgulayan Karabıyık, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahmut Bakır ise belediye ekiplerinin özverili çalıştığını belirterek, hizmetlerin mahalleye önemli katkı sunduğunu ifade etti. “Allah kolaylık versin, teşekkür ederiz” sözleriyle de belediyeye duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Mahalle sakinlerinden Kazım Yücel de yapılan hizmetlerin günlük yaşamda hemen hissedildiğini söyleyerek, özellikle temizlik konusunun önemine değindi. Temiz bir çevrenin herkesin ortak beklentisi olduğunu belirten Yücel, belediyenin çalışmalarını takdir ettiklerini, bundan sonra hizmetlerin daha da güzel olacağına inandıklarını kaydetti. Başkan Mustafa Yalçın ve ekibine teşekkür eden Yücel, vatandaşların beklentilerinin karşılandığını ifade etti.

“BELEDİYECİLİK YAŞAM KALİTESİDİR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşların memnuniyetinin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Han, Harman ve Tablakaya gibi tarihi mahallelerimizde yürüttüğümüz bu kapsamlı çalışmayla hem çevre düzenlemesini hem de altyapı ihtiyaçlarını elden geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim için en büyük ödül. Belediyecilik sadece yol yapmak ya da çöp toplamak değil, yaşam kalitesini yükseltmektir. Biz de bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.”

ÖRNEK PROJE, DEVAM EDEN BAŞARI

Türkiye’ye model olan ve 2019 yılında “En Başarılı Proje” ödülüne layık görülen “Belediye Mahallemizde”, Talas’ın tarihi sokaklarında başarıyla sürdürülüyor. Vatandaşların talepleri de yerinde alınarak elektrik şirketi, su, doğal gaz gibi ilgili kurumlara