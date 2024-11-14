Tarihi dokusuyla ön planda olan Talas’ın sokak cephelerini yeniden canlandırmak, tarihi unsurları koruyarak sokak cephelerini yeniden tasarlayarak rehabilite etmek amacıyla Kayseri Talas Belediyesi ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkanlık makamında gerçekleşen törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Uçar ve ekibi katıldı.

Buradaki törende kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, başta Osmanlı Kültür Sokağı olmak üzere tarihi Talas’ın sokaklarında aslına uygun şekilde cephe yenileme çalışmalarının yapılacağını belirterek, ilçenin güzelliklerini daha ön plana çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Uçar ise Talas Belediyesi ile işbirliği yaparak böyle bir çalışma içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Uçar protokolü imzaladı.