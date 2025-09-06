Kayseri Melikgazi Belediyesi, 2 ayrı grup olarak İngilizce Yaz Kampı düzenledi.

KAYSERİ (İGFA) - Doğayla iç içe, tarihi Gesi Kamp Merkezi’nde 3 yıldır, 11-14 yaş arasındaki gençlere özel düzenlenen İngilizce Yaz Kampı’nın yoğun ilgi gördüğünü ve bu yaz dönemi için sone erdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak gençlere yapılan her yatırımın aslında toplumun geleceğine yapılan yatırım olduğunun bilincinde çalışmalar yapıyoruz. İlçemizde gençlerimize yönelik birçok etkinlik düzenliyor, onların eğitimlerine de destek oluyoruz. Gesi Kamp Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz İngilizce Yaz Kampımız yoğun ilgi gördü. Bu yüzden yaz döneminde ayrı tarihlerde 2 grup olarak 57 öğrencimize İngilizce kursu verdik.

Düzenlediğimiz bu kamplar sayesinde öğrenciler boş zamanlarını verimli değerlendirirken aynı zamanda yeni beceriler kazanma fırsatı buldu. Bu kurslarımızda gençler sınıf ortamından farklı olarak doğal diyaloglarla öğrenme imkânı yakaladı, telaffuzları ve akıcı konuşmaları gelişti. Güne sabah sporla başlayan öğrencilerimiz, tişört boyama, sabun yapımı, taş ve kumbara boyama, doğa yürüyüşleri ve teknik geziler gibi üretken ve eğlenceli atölyelerle el becerilerini de geliştirdi. Bu kamplarımızda gençler kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de sosyal olarak da gelişiyorlar. İnşallah gençlerimiz için planladığımız yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen eğitmenlerimize, mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi de tebrik ederim.” dedi.