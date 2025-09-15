Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin dijital dönüşüm vizyonunun simgesi haline gelen “Dijital İkiz Projesi”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Ödülleri’nde yüksek puan alarak finale kaldı. Proje, Bakanlık tarafından görevlendirilen Baş Değerlendirici tarafından yerinde incelendi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, proje incelemesi kapsamında yapılan açılış sunumunda şu ifadeleri kullandı:

“Melikgazi olarak dijitalleşmeyi sadece bir teknoloji yatırımı değil, vatandaşımıza daha hızlı, şeffaf ve etkin hizmet sunmanın anahtarı olarak görüyoruz. Dijital İkiz Projemizle ilçemizin tüm fiziksel varlıklarını 3 boyutlu olarak modelleyerek, gerçek zamanlı veriyle yönetebiliyoruz. Bu proje, belediyecilikte yeni bir çağın kapısını aralıyor.”

Proje detayları, Melikgazi Belediyesi Ar-Ge Müdürü Muzaffer Elgün tarafından teknik sunumla aktarıldı. Elgün, projenin CBS entegrasyonu, sensör destekli veri akışı, karar destek simülasyonları ve vatandaş portalı gibi bileşenleriyle Türkiye’de yerel yönetimlerde öncü bir model sunduğunu belirtti.

Baş Değerlendirici, proje sahasında yapılan incelemelerde sistemin işleyişini, kullanıcı arayüzlerini ve veri entegrasyon süreçlerini yerinde gözlemledi.

Melikgazi Belediyesi, Dijital İkiz Projesi ile hem hizmet kalitesini artırmayı hem de sürdürülebilir şehir yönetimi için güçlü bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.